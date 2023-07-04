Інвестування у землю

Дюрі-бачі написав: Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.

Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях.

Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях