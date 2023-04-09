Вибираєте новий планшет і не готові витрачати на нього нечувану суму? Тоді поспішаємо порадувати вас – і серед планшетів середнього класу є досить гідні моделі.
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ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 тра, 2023 18:49
ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році
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Дивися повний текст
ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році
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