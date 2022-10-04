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Finance.ua: Майнинг криптовалют: с чего начинать, и...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 15 тра, 2023 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Разбор Finance.ua
Майнинг (от английского слова mining – добыча полезных ископаемых) – процесс добычи криптовалюты с помощью специального оборудования. Его сущность состоит в создании новых структурных единиц для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
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