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Finance.ua: Майнинг криптовалют:
с чего начинать, и...

Finance.ua: Майнинг криптовалют: с чего начинать, и...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 15:44

Finance.ua: Майнинг криптовалют: с чего начинать, и...

Пропонуємо до обговорення:
Разбор Finance.ua
Майнинг (от английского слова mining – добыча полезных ископаемых) – процесс добычи криптовалюты с помощью специального оборудования. Его сущность состоит в создании новых структурных единиц для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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D2
 
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