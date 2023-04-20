Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.
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Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік
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Додано: Чет 01 чер, 2023 01:52
Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за...
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Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік
Додано: Чет 01 чер, 2023 01:52
"В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год" и при этом "будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% на день". Что ж, не поспоришь: 0.8% в год - это не более, чем 0.8% в день. Но цифры подозрительно совпадают :D
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