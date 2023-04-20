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Урядовці пропонують зменшити
відсоткову ставку за...

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 01:52

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за...

Пропонуємо до обговорення:
Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.

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Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 01:52

"В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год" и при этом "будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% на день". Что ж, не поспоришь: 0.8% в год - это не более, чем 0.8% в день. Но цифры подозрительно совпадают :D
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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