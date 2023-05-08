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Скільки заробляють українці
за кордоном: середні...

Скільки заробляють українці за кордоном: середні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:01

Скільки заробляють українці за кордоном: середні...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців.

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Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії
R2
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Так, тільки в статті не пишеться який високий відсоток податків, і скільки українці отримують після вирахування всіх податків, і скільки залишається на проживання - після оплати квартири, комунальних послуг і вартість харчування і проїзду
html1234567e
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:08

  html1234567e написав:Так, тільки в статті не пишеться який високий відсоток податків, і скільки українці отримують після вирахування всіх податків, і скільки залишається на проживання - після оплати квартири, комунальних послуг і вартість харчування і проїзду

А щось повинно залишатися з "мінімалки"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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