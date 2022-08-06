Вчені з Австралії представили прототип «резервуарного» комп’ютера, який здійснює обчислення в ємності з водою та передбачає майбутнє.
Дивися повний текст
Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 21:59
Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Вчені розробили комп’ютер, що працює на воді
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:00
Скоріше за все використали принцип дії квантового комп'ютера. І хочь швидкість хвиль на воді набагато менша за швидкість фотонів, завдяки особливостям цих систем, деякі задачі вони вирішують настільки швидше за звичайні нам ПК, що це не завадило вирішувати деякі завдання швидше і за допомогою хвиль на воді.
|