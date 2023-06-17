Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
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В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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Додано: Нед 18 чер, 2023 09:01
В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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Дивися повний текст
В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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