RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ розповіли, як можна
захиститися від інфляції

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:01

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Дивися повний текст
В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99134
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
R2 » Суб 17 чер, 2023 22:03
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 чер, 2023 22:46
cohan
Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
R2 » Суб 17 чер, 2023 06:04
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 чер, 2023 06:04
vitalikahtyrskiy
Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна...
R2 » Сер 14 чер, 2023 12:43
2 142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 12:33
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.