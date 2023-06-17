Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
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В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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Додано: Нед 18 чер, 2023 09:01
В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
Додано: Нед 18 чер, 2023 09:02
Тримаю гроші у банках України більше 20 років і за 9 років ,6 місяці за допомогою банків зібрав гроші на квартиру, але в серпні 2014 року уряд Яценюка запровадив податок на депозити. ( ЗАРАЗ цей податок складає 18% і 1,5% військовий збір ). Це дуже великий податок . Інфляція в минулому році складала 28 %, а я тримав у банку гроші під 11% річних. Відніміть з навару 19,5 % , то буде всього 9 % навару. Шкірка не коштує вичинки. В кінці року заберу всі свої гроші і переведу у іноземну валюту. НБУ вже двічі пропонував Верховний раді відмінити цей податок, але депутати відхилили. Я несу в банк гроші, після того, як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:39
Re: В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
Податок не на депозити, а на процентний дохід, тож ніякого подвійного оподаткування тут немає
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:12
Re: В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
Додано: Пон 19 чер, 2023 00:28
Это не двойное налогообложение. Но налог логично брать только с %% больше инфляции. Ведь доходом можно считать только %% свыше
% инфляции!
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