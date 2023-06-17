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В НБУ розповіли, як можна
захиститися від інфляції

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:01

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

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В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:02

Тримаю гроші у банках України більше 20 років і за 9 років ,6 місяці за допомогою банків зібрав гроші на квартиру, але в серпні 2014 року уряд Яценюка запровадив податок на депозити. ( ЗАРАЗ цей податок складає 18% і 1,5% військовий збір ). Це дуже великий податок . Інфляція в минулому році складала 28 %, а я тримав у банку гроші під 11% річних. Відніміть з навару 19,5 % , то буде всього 9 % навару. Шкірка не коштує вичинки. В кінці року заберу всі свої гроші і переведу у іноземну валюту. НБУ вже двічі пропонував Верховний раді відмінити цей податок, але депутати відхилили. Я несу в банк гроші, після того, як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
uriy0964
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:39

Re: В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

uriy0964 написав:Тримаю гроші у банках України більше 20 років і за 9 років ,6 місяці за допомогою банків зібрав гроші на квартиру, але в серпні 2014 року уряд Яценюка запровадив податок на депозити. ( ЗАРАЗ цей податок складає 18% і 1,5% військовий збір ). Це дуже великий податок . Інфляція в минулому році складала 28 %, а я тримав у банку гроші під 11% річних. Відніміть з навару 19,5 % , то буде всього 9 % навару. Шкірка не коштує вичинки. В кінці року заберу всі свої гроші і переведу у іноземну валюту. НБУ вже двічі пропонував Верховний раді відмінити цей податок, але депутати відхилили. Я несу в банк гроші, після того, як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
Податок не на депозити, а на процентний дохід, тож ніякого подвійного оподаткування тут немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:12

Re: В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

  uriy0964 написав:як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.


купуйде ОВДП - там 0 % податок
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:28

Это не двойное налогообложение. Но налог логично брать только с %% больше инфляции. Ведь доходом можно считать только %% свыше
% инфляции!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 08:33

  greenozon написав:
  uriy0964 написав:як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.


купуйде ОВДП - там 0 % податок

але все одно дохід не перекриває офіційну інфляцію
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:13

Не на Украине , а в Украине !!!
reshetnikov_app
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