|
|
|
В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 чер, 2023 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
Дивися повний текст В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99137
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 18 чер, 2023 09:02
Тримаю гроші у банках України більше 20 років і за 9 років ,6 місяці за допомогою банків зібрав гроші на квартиру, але в серпні 2014 року уряд Яценюка запровадив податок на депозити. ( ЗАРАЗ цей податок складає 18% і 1,5% військовий збір ). Це дуже великий податок . Інфляція в минулому році складала 28 %, а я тримав у банку гроші під 11% річних. Відніміть з навару 19,5 % , то буде всього 9 % навару. Шкірка не коштує вичинки. В кінці року заберу всі свої гроші і переведу у іноземну валюту. НБУ вже двічі пропонував Верховний раді відмінити цей податок, але депутати відхилили. Я несу в банк гроші, після того, як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
-
uriy0964
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:39
uriy0964 написав:Тримаю гроші у банках України більше 20 років і за 9 років ,6 місяці за допомогою банків зібрав гроші на квартиру, але в серпні 2014 року уряд Яценюка запровадив податок на депозити. ( ЗАРАЗ цей податок складає 18% і 1,5% військовий збір ). Це дуже великий податок . Інфляція в минулому році складала 28 %, а я тримав у банку гроші під 11% річних. Відніміть з навару 19,5 % , то буде всього 9 % навару. Шкірка не коштує вичинки. В кінці року заберу всі свої гроші і переведу у іноземну валюту. НБУ вже двічі пропонував Верховний раді відмінити цей податок, але депутати відхилили. Я несу в банк гроші, після того, як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
Податок не на депозити, а на процентний дохід, тож ніякого подвійного оподаткування тут немає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33177
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7748 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:12
uriy0964 написав:
як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
купуйде ОВДП - там 0 % податок
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15204
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Пон 19 чер, 2023 00:28
Это не двойное налогообложение. Но налог логично брать только с %% больше инфляции. Ведь доходом можно считать только %% свыше
% инфляции!
-
Alexnik
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 чер, 2023 08:33
greenozon написав: uriy0964 написав:
як з мене вирахували податок. Виходить подвійне оподаткування. З повагою до всіх, хто прочитав .Юрій.
купуйде ОВДП - там 0 % податок
але все одно дохід не перекриває офіційну інфляцію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31640
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 чер, 2023 13:13
Не на Украине , а в Украине !!!
-
reshetnikov_app
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 07.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|