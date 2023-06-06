RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна з початку року
отримала 17 млрд доларів...

Україна з початку року отримала 17 млрд доларів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09

Україна з початку року отримала 17 млрд доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів).

Дивися повний текст
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99136
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09

війна-проблеми в житті усіх-чи не прийдеться після війни робити кредитних запозичень щоби повернути з бюджету тільки за обслуговування кредитних коштів(маржа)
tolja3334
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року,...
R2 » Сер 14 чер, 2023 02:30
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 02:31
75stasstas75
Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту...
R2 » Вів 13 чер, 2023 01:35
3 232
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 01:11
moveton
Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
R2 » Вів 06 чер, 2023 09:30
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 09:30
pilivilibillibons

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.