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Скільки грошей можна
заощаджувати, пересівши на...

Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:06

Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планується активно розвивати зарядну інфраструктуру для електричних транспортних засобів. Разом з тим, електрика в країні подорожчала, через що в деяких виникають сумніви щодо економічної виправданості використання електрокарів.

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Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на електромобіль в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:06

30% втрат? Ви хоть колись мали справу з електрокарами? Чи так статю ляпнули абись було. Ще одна смішна цифра 10.4 кіловати на 100, серйозно ? Це як тре їхати з гори за вітром режим пенсіонер присмерті?. Реальні втрати до 10% а розхід 14 кв на 100.
souniki
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:15

проїхати 100 км на електрокарі у 14,5 разів дешевше, ніж на бензині.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:25

Re: Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

souniki написав:30% втрат? Ви хоть колись мали справу з електрокарами? Чи так статю ляпнули абись було. Ще одна смішна цифра 10.4 кіловати на 100, серйозно ? Це як тре їхати з гори за вітром режим пенсіонер присмерті?. Реальні втрати до 10% а розхід 14 кв на 100.
И даже 14 под вопросом. Сильно зависит от структуры пробега. Человек делился данными за год эксплуатации Тесла-3. Получилось около 16, при том что Теслы пожалуй самые экономичные.
Александр_L
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:51

Re: Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Ага, только вот условному таксисту на условном нисанлифе, у которого пробег 100 км на полном акамуляторе, ничего не остается кроме как покупать две машины - на одной ездит, вторая заряжается.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:16

Re: Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Дополню. Нашел на нашем городском инфу от пользователя. Итак, Тесла-3. Пробег 50 тысяч, использовано э/э 8306. Средний расход 16.6
Александр_L
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:12

  Ukrainian написав:проїхати 100 км на електрокарі у 14,5 разів дешевше, ніж на бензині.

А на велосипеді - взагалі безкоштовно.
vadimv
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:18

Бред
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:19

Лиф 24 квт проезжает 80 км и то при хорошей жизни , а это плюс 20 градусов )))
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:28

При реальном пробеге 80 км от заряда , это где то 1 гривна км , у яриса гибрид расход 4 литра на 100км , это где то 1,52 грн км . Экономия 50% , при огромной головной боли , кондишку не включи , печку выключи , свет то есть то нет , вечные поиски этих зарядок , и да при зарядке на быстрых зарядных станциях , вся экономия идёт в минус , так зачем этот Геморой ?????
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