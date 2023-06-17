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Скільки грошей можна
заощаджувати, пересівши на...

Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:16

Re: Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Амортизация авто - в среднем 10% от прошлогодней стоимости
При небольших пробегах это главный расход
Пример: цена авто - 10к, амортизация за год - 1к.
При городском пробеге на работу - домой (5 тыс км) получаем 20 баксов на 100 км только амортизации.
К этому добавим страховки, парковки, мойки, мелкая кузовщина, Т\О, вложения в подвеску по причине плохих дорог.
И только после этого есть смысл заикаться про расход топлива.

Если вы, конечно, не таксист. Но за солярку таксиста опять же платит всегда клиент.

Электромобили это конечно круто, если ты живёшь в тёплом климате и можешь выплатить лизинг за три года. До нищих\холодных стран прогресс пока не дошёл.
anduzenko
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