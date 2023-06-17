Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Амортизация авто - в среднем 10% от прошлогодней стоимости
При небольших пробегах это главный расход
Пример: цена авто - 10к, амортизация за год - 1к.
При городском пробеге на работу - домой (5 тыс км) получаем 20 баксов на 100 км только амортизации.
К этому добавим страховки, парковки, мойки, мелкая кузовщина, Т\О, вложения в подвеску по причине плохих дорог.
И только после этого есть смысл заикаться про расход топлива.
Если вы, конечно, не таксист. Но за солярку таксиста опять же платит всегда клиент.
Электромобили это конечно круто, если ты живёшь в тёплом климате и можешь выплатить лизинг за три года. До нищих\холодных стран прогресс пока не дошёл.