Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...

Додано: Вів 20 чер, 2023 11:04

При стоимости Leaf 2015г.в. 10.000$ пробег авто 120км и выше и это без особой экономии. Не так уж много за эти деньги можно купить бензиновых или дизельных авто таких же годов выпуска, а гибридов ещё и поискать надо. А при расходе 4 л на 100 км (1, 52грн.) - это 38 грн/л , цена бодяги которую в гибрид ни один адекватный владелец не будет заправлять. А стоимость потери ёмкости батареи за 5-7 лет с лихвой компенсируется разницей в обслуживании ДВС(масла, фильтра, тормозные колодки,ГРМ и т.д.) плюс ко всему экономия на топливе. Конечно если заряжать постоянно авто на быстрых зарядках, то тут экономия минимальная и соизмерима с авто на газу. Но большинство авто заряжает дома и по ночному тарифу, что ещё увеличивает экономию!

А вообще из тех , кто пересел на электрокар, больше никогда не вернётся к ДВС. Обратное говорят только те у кого никогда не было электромобили!