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З 1 липня змінюється формат
реквізиту «призначення...

З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02

З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОП ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність.

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З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення платежу»: що робити ФОП
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02

Ну может что-то июльское сейчас и заплатим, но как потом налоговая с новой формой будет определять за кого налог заплачен? ИНН плательщика не подходит - платить может кто угодно и за кого угодно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:19

moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 03:13

  dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично

Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.

И вот более развёрнуто, как оно по жизни было: https://buhgalter911.com/news/news-113887.html И как теперь технически платить третьему лицу? Каждый раз заяву писать?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:16

Re: З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...

moveton написав:
  dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично

Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.

И вот более развёрнуто, как оно по жизни было: https://buhgalter911.com/news/news-113887.html И как теперь технически платить третьему лицу? Каждый раз заяву писать?
С карты физ.лица никогда проблем не было, плательщиком можно было указать кого угодно (во всяком случае в Привате).
А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Александр_L
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:54

  Александр_L написав:А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.

Ничего не понял. Платёжная инструкция - это где? Вот открываю распоследний Сенс Суперапп. Там для перевода по реквизитам, хотя приказ о новой форме действует с апреля, всё тот же обычный набор: реквизиты плательщика не указываются (прибито подставляются на основе выбранной карты) и заполняются название/ОКПО/IBAN получателя и назначение платежа. И в куда мне вписать налоги какого ФЛП я оплачиваю вместо назначения платежа, как было раньше?
moveton
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