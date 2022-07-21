З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...
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З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОП ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність.
dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.
dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.
С карты физ.лица никогда проблем не было, плательщиком можно было указать кого угодно (во всяком случае в Привате). А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Александр_L написав:А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Ничего не понял. Платёжная инструкция - это где? Вот открываю распоследний Сенс Суперапп. Там для перевода по реквизитам, хотя приказ о новой форме действует с апреля, всё тот же обычный набор: реквизиты плательщика не указываются (прибито подставляются на основе выбранной карты) и заполняются название/ОКПО/IBAN получателя и назначение платежа. И в куда мне вписать налоги какого ФЛП я оплачиваю вместо назначения платежа, как было раньше?