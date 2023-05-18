Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки, протягом цього часу такі номери не надходитимуть в продаж.
Дивися повний текст
Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців: кого та як це стосуватиметься
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 чер, 2023 05:35
Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців: кого та як це стосуватиметься
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|