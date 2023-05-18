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Мобільні оператори будуть
заморожувати номери українців:...

Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 05:35

Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців:...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки, протягом цього часу такі номери не надходитимуть в продаж.

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Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців: кого та як це стосуватиметься
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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