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Інфляція сповільнюється: в НБУ дали прогноз, що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Сповільнення інфляції в Україні впродовж останніх місяців було стрімкішим, ніж очікував НБУ. Так, у травні вона знизилася до 15,3% проти 16,2% р/р, передбачених траєкторією квітневого прогнозу.
Дивися повний текст Інфляція сповільнюється: в НБУ дали прогноз, що буде з цінами в Україні
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:31
Підвищення податків на паливо додасть інфляції сили……
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:44
Це Нацбанк відмовляється від інфляційного таргетування.
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fler
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