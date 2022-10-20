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Відмова від готівки: НБУ заявив
про готовність, але є нюанс

Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:45

Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс

Пропонуємо до обговорення:
Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.

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Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:45

саме тому віза і мастеркард збільшують ціну
обслуговування рахунків
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Модератори: Ірина_, Модератор

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