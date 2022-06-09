У Польщі існує система, яка відстежує зарплату випускників університетів. Розповідаємо, на кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше, пише the-warsaw.com.
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На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
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Додано: Пон 03 лип, 2023 09:37
На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
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Дивися повний текст
На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
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