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На кого потрібно вчитися в
Польщі, щоб заробляти найбільше

На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:37

На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі існує система, яка відстежує зарплату випускників університетів. Розповідаємо, на кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше, пише the-warsaw.com.

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На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
R2
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