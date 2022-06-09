RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На кого потрібно вчитися в
Польщі, щоб заробляти найбільше

На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:37

На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі існує система, яка відстежує зарплату випускників університетів. Розповідаємо, на кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше, пише the-warsaw.com.

Дивися повний текст
На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:37

Чтобы зарабатывать много, учится не нужно 🤣
kamera_maksim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:05

Ничего не сказано про яхтостроительную промышленность и сервис яхт, яхтенных двигателей и яхтенного оборудования. В этой сфере огромная потребность в специалистах и очень хорошие заработки.
baxymba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти
R2 » Чет 09 бер, 2023 12:27
6 734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 чер, 2023 16:25
greenozon
У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову... 1, 2
R2 » Чет 09 чер, 2022 22:05
11 2281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2023 22:35
dima151981
Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
R2 » Вів 13 чер, 2023 22:20
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2023 22:21
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.