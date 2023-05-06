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Тариф на воду залишиться
незмінним. НКРЕКП скасувала...

Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:16

Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

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Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:16

А він не хоче обленерго покритикувати?
burdakgaz
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