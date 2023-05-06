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Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лип, 2023 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.
Дивися повний текст Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:16
А він не хоче обленерго покритикувати?
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