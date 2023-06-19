Наразі понад мільйон чоловіків та жінок захищають земляків та звільняють наші землі від окупантів.
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Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів — дослідження
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Додано: Вів 04 лип, 2023 13:35
Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів —...
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Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів — дослідження
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:36
Тут питання ким їх готові брати роботодавці. Думаю що 90% только охранниками
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:47
А что мешает ветеранам открывать ФОП и работать на себя? Зачем ждать кого то... А тем более оплата идёт хорошая и немного ежем. можно откладывать, что бы был потом начальный капитал. Мест хороших не будет для всех, нужны будут в основном люди проф. в строительстве. А если чел тот же сантехник, то ему лучше открыть ФОП и зарабатывать намного больше.
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:54
Говорить "да" сейчас будет большинство. Реально, без нормальной реабилитации, брать к себе в коллектив человека с ПТСР и пр. будет очень мало.
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