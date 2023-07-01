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Скільки коштує
відпочинок у Хорватії

Скільки коштує відпочинок у Хорватії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:15

Скільки коштує відпочинок у Хорватії

Пропонуємо до обговорення:
Туристів у Хорватії шокували високі ціни у цьому сезоні. Вартість відпочинку стрімко зросла після приєднання країни до Шенгенської зони.
zakordon.24tv.ua/tsini-horvatiyi-turisti-skarzhatsya-zdorozhchannya-vidpochinku_n2344683

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Скільки коштує відпочинок у Хорватії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:15

Был в Хорватии 14 раз при прежних ценах... жилье 50-70 евро на 3-4 человека мясо доступно, рыба дорогая... рестораны приемлемо. Теперь подумаешь ехать или нет... 1700 км, бензин дорогой, ночёвка а Польше. Если ездить по Австрии Италии накладно..
agat901
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Модератори: Ірина_, Модератор

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