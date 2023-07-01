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Скільки коштує відпочинок у Хорватії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лип, 2023 21:15
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R2
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:15
Был в Хорватии 14 раз при прежних ценах... жилье 50-70 евро на 3-4 человека мясо доступно, рыба дорогая... рестораны приемлемо. Теперь подумаешь ехать или нет... 1700 км, бензин дорогой, ночёвка а Польше. Если ездить по Австрии Италии накладно..
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agat901
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