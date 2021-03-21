RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-5 найдовговічніших японських
автомобільних двигунів

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:48

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів

Пропонуємо до обговорення:
Основуючись на рейтингах та досвіді, експерти назвали ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів.

Дивися повний текст
ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99209
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:48

Людина яка писала статтю взагалі щось розуміє коли називає роторний двигун Мазди довговічним?
arutyashka1899
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:26

Автор статьи понятия не имеет о моторах!
nkaligula4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-5 автомобільних прем'єр зими
R2 » Нед 05 гру, 2021 12:23
1 341
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 12:27
Radon
Правила видачі автомобільних номерних знаків в Україні...
R2 » Чет 25 бер, 2021 13:25
2 857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 14:28
ukrmvs
Audi відмовилася від розробки двигунів внутрішнього згоряння
R2 » Нед 21 бер, 2021 10:14
4 734
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 10:15
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.