IT-спеціалісти з Харкова можуть купити квартиру на вторинному ринку вдвічі швидше, ніж колеги з Києва.
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За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:21
За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...
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Дивися повний текст
За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження
Додано: Пон 17 лип, 2023 16:22
при чем здесь харьков киев если квартира в Праге? и какие 22 месяца? 10-15 лет
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