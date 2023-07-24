Канада видала близько 800 тисяч віз українцям, які рятуються від війни. За програмою CUAET до країни прибули 230 тисяч людей — лише 21% з тих, хто подав заявки.
Дивися повний текст
Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:54
Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:55
коротко о Канаде: будете у нас на Колыме - заходите
хотя... может кому-то в БритишКолумбии или Квебеке получится закрпеиться..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|