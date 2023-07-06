Колись настає той момент, коли машини треба позбавитися.
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Як утилізувати автомобіль в Україні
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:23
Як утилізувати автомобіль в Україні
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Як утилізувати автомобіль в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 21:23
Читал примерно то же самое про утилизацию холодильников: "Вы в другие конторы не обращайтесь, они только утилизируют и то за деньги. Вы к нам ходите: холодильники поновее выкупим, постарше - утилизируем бесплатно". Сейчас дошло до дела: "Холодильник старше 15 лет - такое не покупаем. Утилизировать можем. Платно. Где находится? Четвёртый этаж хрущёвки? Тогда ещё за вынос на улицу 150% накинуть нужно" Какое там что-то получить...
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