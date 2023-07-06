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Як утилізувати
автомобіль в Україні

Як утилізувати автомобіль в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:23

Як утилізувати автомобіль в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Колись настає той момент, коли машини треба позбавитися.

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Як утилізувати автомобіль в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:23

Читал примерно то же самое про утилизацию холодильников: "Вы в другие конторы не обращайтесь, они только утилизируют и то за деньги. Вы к нам ходите: холодильники поновее выкупим, постарше - утилизируем бесплатно". Сейчас дошло до дела: "Холодильник старше 15 лет - такое не покупаем. Утилизировать можем. Платно. Где находится? Четвёртый этаж хрущёвки? Тогда ещё за вынос на улицу 150% накинуть нужно" Какое там что-то получить...
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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