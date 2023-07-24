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Яку треба мати зарплату, щоб
отримувати пенсію понад 10...

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:52

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, українцям потрібно мати дуже хорошу заробітну плату. Проте є й інший спосіб забезпечити собі солідні виплати.

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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:53

ПНХ з вашими подачками ...
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