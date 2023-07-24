Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, українцям потрібно мати дуже хорошу заробітну плату. Проте є й інший спосіб забезпечити собі солідні виплати.
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:52
Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:35
Ось вам і результат:молоді на підприємствах все менше,частіше пенсіонери)))Молодці законотворці
Додано: Нед 13 сер, 2023 13:01
І який же відсоток від населення є народними депутатами, суддями, величезними силовиками?
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:16
А зачем на пенсию вообще рассчитывать. Официально таких зарплат нет, а содержать депутатов и судей я вообще смысла не вижу. Они себе точно наворовали
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:22
Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.
Что значит "Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, потрібно протягом усього трудового стажу мати зарплату у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні." ?
Если ранее учитывался весь трудовой стаж, то теперь только последние три года, что является обманом и надувательством. Те люди, что всю жизнь платили хорошие налоги, когда были "молодыми", под пенсию, лишившись работы, переходят на низкооплачиваемую работу, и в результате, по последним годам работы получают мизерную пенсию.
Если я не прав, то поправьте меня, может кто-то в теме ориентируется.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:41
Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.
Звідки ви взяли про три останні роки? Беруться всі надходження до ПФ, порівнюються за кожен місяць з середньою по країні, можна "викинути" до 5 найгірших років з розрахунку. В кабінеті ПФ є калькулятор і методика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:42
Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.
Ви не праві.
2 роки тому відстоював правильність нарахування пенсії мами тому схема зовсім не така:
Пенсія розраховується як добуток 3 множників:
1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.
2 множник - стаж. З 2000 року весь стаж оцифрований, а от до 2000 р. потрібно доводити трудовою книжкою, виписками з архівів, тощо. Його в пенсійному намагаються занизити, чіпляючись до кожної коми. Якщо вдалось довести весь стаж, скажімо 44 роки, то другий коефіцієнт буде рівний 0,44
3 множник враховує Вашу зарплату з 2000 року. Щомісяця рахують Ваш коєфіцієнт. От в мами в грудні 2000 зарплата була 223.7 грн, а середня по Україні - 296.26 грн, тому за той місяць в неї коєфіцієнт 0,75. А в грудні 2007 зарплата 6051.19 грн, середня по Україні - 1705.67 грн. тому за той місяць в неї коєфіцієнт 3,55.
А далі рахують середнє арифметичне коєфіцієнтів, і виходить, скажімо 1,66.
Тут автоматично викидається певна кількість місяців з найменшим коєфіцієнтом, і можна додати до 5 років з високою зарплатою до 2000 року, тоді врахують коєфіцієнти за ті 60 місяців...
Тоді в підсумку пенсія буде 12 тис.грн *0,44*1,66 == 8.7 тис. грн.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:47
спасибо за пояснения. До 2000 года не имеет значения какая была заработная плата?
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:51
Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.
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