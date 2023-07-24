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Яку треба мати зарплату, щоб
отримувати пенсію понад 10...

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:58

Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.

Дуже раджу молоді допомогти старшим людям i пенсіонерам відстояти законне нарахування пенсії . Бо в ПФУ при нарахуванні буквально всі спірні моменти (не такий запис в трудову, відсутність печатки, відсутність диплому про навчання, тощо) зараховують в бік заниження пенсі.
Як я вже казав: мамі нарахували 4,8 тис. пенсії, а через оскарження вдалось відстояти законні 9,5 тис.
Нормально будуть нараховувати десь з 2035 року, коли все буде оцифровано і на нарахування пенсії не буде впливати "людський фактор."
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:41

  Дюрі-бачі написав:1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.

За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:51

  Hennady написав:
  Дюрі-бачі написав:1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.

За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?

Середня по всій Україні за останні три роки (від дати розрахунку пенсії), їх використовують як базу, а от вже вона множиться на коефіцієнти, що визначаються від ваших відрахувань в ПФ
Faceless
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  #<12
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