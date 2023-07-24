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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:58
Дуже раджу молоді допомогти старшим людям i пенсіонерам відстояти законне нарахування пенсії . Бо в ПФУ при нарахуванні буквально всі спірні моменти (не такий запис в трудову, відсутність печатки, відсутність диплому про навчання, тощо) зараховують в бік заниження пенсі.
Як я вже казав: мамі нарахували 4,8 тис. пенсії, а через оскарження вдалось відстояти законні 9,5 тис.
Нормально будуть нараховувати десь з 2035 року, коли все буде оцифровано і на нарахування пенсії не буде впливати "людський фактор."
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:41
Дюрі-бачі написав:
1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.
За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?
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Hennady
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:51
Hennady написав: Дюрі-бачі написав:
1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.
За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?
Середня по всій Україні за останні три роки (від дати розрахунку пенсії), їх використовують як базу, а от вже вона множиться на коефіцієнти, що визначаються від ваших відрахувань в ПФ
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:38
Хтось може розказати про оподаткування зарплати?
Розглядаємо варіант , коли вона перевищує 100500 грн .
18% ПДФО +1.5% ВЗ платиться від всієї суми? Чи від 100500?
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Hotab
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:44
Hotab Про обмеження ЄСВ чув (із зарплат понад 100 500 грн сума ЄСВ - 22110 грн.), а от про обмеження ПДФО чую вперше.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:10
Hotab написав:
Хтось може розказати про оподаткування зарплати?
Розглядаємо варіант , коли вона перевищує 100500 грн .
18% ПДФО +1.5% ВЗ платиться від всієї суми? Чи від 100500?
ПДФО і ВЗ платиться від всієї суми. Обмеження на базу нарахування є для ЄСВ
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:20
Дюрі-бачі написав:
Як я вже казав: мамі нарахували 4,8 тис. пенсії, а через оскарження вдалось відстояти законні 9,5 тис.
нічого собі, в мене в тещі за 35 років стажу головним агрономом тільки 5тис пенсія, і це вона ще радіє
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Letusrock
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:36
Letusrock Мама - вчитель, вдалось відстояти 43 роки стажу на момент виходу на пенсію, хоча ПФ половину з них спочатку не визнавав.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:37
Дюрі-бачі написав:
Тут автоматично викидається певна кількість місяців з найменшим коєфіцієнтом, і можна додати до 5 років з високою зарплатою до 2000 року, тоді врахують коєфіцієнти за ті 60 місяців
я якщо людина вийшла на пенсію в 2007, а основний стаж (28р) припадає на період до 2000? тоді з цих 28 років можна вибрати тільки 5 з найбільшим коефіцієнтом?
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Letusrock
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:55
Letusrock написав:
я якщо людина вийшла на пенсію в 2007, а основний стаж (28р) припадає на період до 2000? тоді з цих 28 років можна вибрати тільки 5 з найбільшим коефіцієнтом?
Вам би краще проконсультуватись з юристом, бо тоді пенсію рахували за іншими формулами.
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Дюрі-бачі
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