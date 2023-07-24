RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яку треба мати зарплату, щоб
отримувати пенсію понад 10...

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:58

Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.

Дуже раджу молоді допомогти старшим людям i пенсіонерам відстояти законне нарахування пенсії . Бо в ПФУ при нарахуванні буквально всі спірні моменти (не такий запис в трудову, відсутність печатки, відсутність диплому про навчання, тощо) зараховують в бік заниження пенсі.
Як я вже казав: мамі нарахували 4,8 тис. пенсії, а через оскарження вдалось відстояти законні 9,5 тис.
Нормально будуть нараховувати десь з 2035 року, коли все буде оцифровано і на нарахування пенсії не буде впливати "людський фактор."
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 29.07.22
Подякував: 146 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:41

  Дюрі-бачі написав:1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.

За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?
Hennady
 
Повідомлень: 329
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:51

  Hennady написав:
  Дюрі-бачі написав:1 множник - середня зарплата в Україні за 3 роки. На нього ми ніяк вплинути не можемо. Зараз це 12 тис. грн.

За яких 3 роки (останніх, перших, будь-яких) ?

Середня по всій Україні за останні три роки (від дати розрахунку пенсії), їх використовують як базу, а от вже вона множиться на коефіцієнти, що визначаються від ваших відрахувань в ПФ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33644
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 7816 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:38

Хтось може розказати про оподаткування зарплати?
Розглядаємо варіант , коли вона перевищує 100500 грн .
18% ПДФО +1.5% ВЗ платиться від всієї суми? Чи від 100500?
Hotab
 
Повідомлень: 9700
З нами з: 15.02.09
Подякував: 601 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:44

Hotab Про обмеження ЄСВ чув (із зарплат понад 100 500 грн сума ЄСВ - 22110 грн.), а от про обмеження ПДФО чую вперше.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 29.07.22
Подякував: 146 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:10

  Hotab написав:Хтось може розказати про оподаткування зарплати?
Розглядаємо варіант , коли вона перевищує 100500 грн .
18% ПДФО +1.5% ВЗ платиться від всієї суми? Чи від 100500?

ПДФО і ВЗ платиться від всієї суми. Обмеження на базу нарахування є для ЄСВ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33644
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 7816 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:20

Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.

  Дюрі-бачі написав:Як я вже казав: мамі нарахували 4,8 тис. пенсії, а через оскарження вдалось відстояти законні 9,5 тис.


нічого собі, в мене в тещі за 35 років стажу головним агрономом тільки 5тис пенсія, і це вона ще радіє
Letusrock
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:36

Letusrock Мама - вчитель, вдалось відстояти 43 роки стажу на момент виходу на пенсію, хоча ПФ половину з них спочатку не визнавав.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 29.07.22
Подякував: 146 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:37

Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.

  Дюрі-бачі написав:Тут автоматично викидається певна кількість місяців з найменшим коєфіцієнтом, і можна додати до 5 років з високою зарплатою до 2000 року, тоді врахують коєфіцієнти за ті 60 місяців


я якщо людина вийшла на пенсію в 2007, а основний стаж (28р) припадає на період до 2000? тоді з цих 28 років можна вибрати тільки 5 з найбільшим коефіцієнтом?
Letusrock
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:55

Re: Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10.

  Letusrock написав:я якщо людина вийшла на пенсію в 2007, а основний стаж (28р) припадає на період до 2000? тоді з цих 28 років можна вибрати тільки 5 з найбільшим коефіцієнтом?

Вам би краще проконсультуватись з юристом, бо тоді пенсію рахували за іншими формулами.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 29.07.22
Подякував: 146 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи...
R2 » Пон 24 лип, 2023 16:12
1 280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 16:12
reshetnikov_app
Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад...
R2 » П'ят 14 лип, 2023 11:35
1 179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лип, 2023 11:35
vladerchuk
Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
R2 » Сер 05 лип, 2023 17:11
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:11
domife981

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (235)
23.08.2023 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.