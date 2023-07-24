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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 сер, 2023 12:51
Дюрі-бачі
может есть какие-то фирмы, которые занимаются этим направлением (пенсии)?
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