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Яку треба мати зарплату, щоб
отримувати пенсію понад 10...

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:51

Дюрі-бачі
может есть какие-то фирмы, которые занимаются этим направлением (пенсии)?
Примат
 
Повідомлень: 261
З нами з: 09.12.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<123
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Модератори: Ірина_, Модератор

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