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Реформа буде безболісною: для українців готують введення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває робота над впровадженням накопичувальних пенсій. Наразі фахівці вивчають, який механізм найкраще підійде для того, щоб нова система точно запрацювала в умовах нашої країни.
Дивися повний текст Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:53
ця реформа має сенс в розвиненій економіці з низькою інфляцією і залізобетонніми гарантіями держави. плюс можливість вкладати пенсійні гроші в фондовий ринок ітд.
зараз ніхто не буде збирати гроші на довгий час у гривні та ще і на незрозумілому рахунку без доступа до нього. нічого кращого ніж збирати долари "під подушку" або просто на якийсь рахунок - наразі немає.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:29
Недолуга реформа, яка закінчиться провалом, як у москалів, без допуску на наш ринок нормальних європейських пенсійних фондів.
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