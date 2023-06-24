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Чому в ЄС вимагають від біженців
витяг з українського банку

Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:27

Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку з банківського рахунку українського банку за останні три місяці.

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Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:28

Так предоставить им выписку с банка где по счетам нет движения :)
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:22

Треба не з банку просити, а з податкової. Довідку про доходи з пенсійного фонду.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:55

Якщо рахунки у 10 банках - то можна надати виписку з того банку, де нульові залишки і немає руху.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:57

  Rainbow написав:Треба не з банку просити, а з податкової. Довідку про доходи з пенсійного фонду.


в Германии это одно и то же

не знают что можгно
предоставить им выписку с банка где по счетам нет движения :)


дикари-с
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:04

Re: Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського ба

  cohan написав:дикари-с


Просто у них не такий високий рівень корупційної культури
Investor_K
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