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Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку з банківського рахунку українського банку за останні три місяці.
Дивися повний текст Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
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R2
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:28
Так предоставить им выписку с банка где по счетам нет движения :)
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Acceptus
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:22
Треба не з банку просити, а з податкової. Довідку про доходи з пенсійного фонду.
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Rainbow
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:55
Якщо рахунки у 10 банках - то можна надати виписку з того банку, де нульові залишки і немає руху.
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Investor_K
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:57
Rainbow написав:
Треба не з банку просити, а з податкової. Довідку про доходи з пенсійного фонду.
в Германии это одно и то же
не знают что можгно
предоставить им выписку с банка где по счетам нет движения
дикари-с
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cohan
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:04
cohan написав:
дикари-с
Просто у них не такий високий рівень корупційної культури
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Investor_K
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