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«Зношені» та «старі» долари:
в НБУ розповіли про...

«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:47

«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Спільні зусилля НБУ та учасників ринку сприяли нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Тепер задача довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.

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«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про ситуацію з обміном
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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