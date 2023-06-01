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У Словаччині зафіксовано
падіння цін на нерухомість

У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:31

У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нерухомість у Словаччині падають вже 12 місяців поспіль, а в деяких районах країни за цей період вони знизилися на 20%, випливає з результатів дослідження, проведеного порталом Nemovitosti.

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У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість
R2
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