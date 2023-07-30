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Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.
Дивися повний текст Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни (інфографіка)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:00
Фігасе "лише". Статистика ООН хоча і приблизна, але більш реальна. Як прикордонники, наприклад, враховували мешканців Маріуполя чи Куп'янська яки бігли через касапію в країни Балтії? А ні як.
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