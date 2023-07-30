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Лише 2,4 млн українців виїхали
та не повернулися до...

Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:00

Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...

Пропонуємо до обговорення:
Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.

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Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:00

Фігасе "лише". Статистика ООН хоча і приблизна, але більш реальна. Як прикордонники, наприклад, враховували мешканців Маріуполя чи Куп'янська яки бігли через касапію в країни Балтії? А ні як.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:24

Re: Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...

Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).

У порівнянні з кінцем лютого 2023 року кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС зменшилась на 3%. Найбільше скорочення зафіксували в Чехії (-122 585; -27%), Швеції (-23 635; -49%) і Польщі (-17 180; -2%).

Водночас зростання кількості статусів тимчасового захисту зареєстрували у Німеччині (+33 125; +3%), Італії (+7 430; +5%) та Румунії (+6 640; +6%).
LEXX
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:36

Re: Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...

LEXX написав:Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).

У порівнянні з кінцем лютого 2023 року кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС зменшилась на 3%. Найбільше скорочення зафіксували в Чехії (-122 585; -27%), Швеції (-23 635; -49%) і Польщі (-17 180; -2%).

Водночас зростання кількості статусів тимчасового захисту зареєстрували у Німеччині (+33 125; +3%), Італії (+7 430; +5%) та Румунії (+6 640; +6%).
Те, шо людина скористалася тим статусом, не означає, що вона не поверталася - таких насправді безліч
Faceless
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