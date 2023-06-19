RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обмінники накопичують
зношені долари: профільна...

Обмінники накопичують зношені долари: профільна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:21

Обмінники накопичують зношені долари: профільна...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація фінансових компаній «Фінансовий омбудсман» (ФІНОМ) звернулася до Національного банку та Верховної Ради з проханням вплинути на ситуацію на ринку торгівлі готівковою іноземною валютою.

Дивися повний текст
Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99286
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про...
R2 » Нед 13 сер, 2023 10:47
2 336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 сер, 2023 13:59
Alien
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
R2 » Пон 19 чер, 2023 23:19
6 628
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 18:35
moveton
Обмін євро на долари в Словаччині
tatsunets93 » П'ят 23 вер, 2022 18:48
0 489
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 18:48
tatsunets93

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.