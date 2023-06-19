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Обмінники накопичують
зношені долари: профільна...

Обмінники накопичують зношені долари: профільна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:21

Обмінники накопичують зношені долари: профільна...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація фінансових компаній «Фінансовий омбудсман» (ФІНОМ) звернулася до Національного банку та Верховної Ради з проханням вплинути на ситуацію на ринку торгівлі готівковою іноземною валютою.

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Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:21

Обменники сами сделали из валюты какой-то фетиш. Это не деньги, а товар! А теперь конечно люди не хотят покупать не идеальные купюры. Научены горьким опытом потерь по 15 процентов с купюры, которую по надуманным причинам отказывались принимать. Хотя сами обменники эти купюры и продавали. И сейчас кстати по прежнему разный курс на купюры старого и нового образца. Нигде в ЕС такого цирка нет
vadimvovk77
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:32

  vadimvovk77 написав:Обменники сами сделали из валюты какой-то фетиш. Это не деньги, а товар! А теперь конечно люди не хотят покупать не идеальные купюры. Научены горьким опытом потерь по 15 процентов с купюры, которую по надуманным причинам отказывались принимать. Хотя сами обменники эти купюры и продавали. И сейчас кстати по прежнему разный курс на купюры старого и нового образца. Нигде в ЕС такого цирка нет


І що тепер робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:05

  Investor_K написав:
  vadimvovk77 написав:Обменники сами сделали из валюты какой-то фетиш. Это не деньги, а товар! А теперь конечно люди не хотят покупать не идеальные купюры. Научены горьким опытом потерь по 15 процентов с купюры, которую по надуманным причинам отказывались принимать. Хотя сами обменники эти купюры и продавали. И сейчас кстати по прежнему разный курс на купюры старого и нового образца. Нигде в ЕС такого цирка нет


І що тепер робити?
1.вариант - сидеть на сундуке с синими и не трогать. Правда сожрёт инфляция. Или сундук уплывёт.
2.вариант - играть в пасочки, т.е. бегать ежедневно менять старые на новые.
3.вариант - не смотреть на года купюр и далее крутить карусель, но иметь на 20 баксов меньше, чем при синих.
4.вариант - поменять на грн. и положить на дело до весны сл.года. А там всё успокоится и получите не плохую прибыль.
5.вариант - всего боятся и делать постоянные ошибки пока не останется в кармане 0000 сбережений.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:21

какой-то цирк...сами берут доллары с дисконтом под надуманной причиной которой не было 32 года как существует Украина...набралися их и теперь обращаются в Верховную Раду(хотя при чём тут она)что бы им помогли куда то сбагрить валюту :roll: каждый день какая то дичь в Украине по новостям,такое ощущение что нами управляют сумасшедшие клептоманы без чести и совести
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:23

оборот у них упал :lol: это называется спилили ветку на которой сидели....и да лично мне сейчас приятно смотреть на скучающих кассиров этих пунктов
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:52

Вначале брали синие дороже. Потом ниже 2006 года или с 40% дисконтом или отказывались брать. Потом 3 курса и т.д. А теперь народ сидит с сундуками синими и боятся расстаться, обменники без работы и просят ВР заниматься бестолковыми законами. ВР и так сильно загружена своей бестолковостью, а здесь от менял им в карман идёт откат от принятия закона... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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