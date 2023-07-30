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Відновити українську економіку
й інфраструктуру потрібно...

Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01

Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Відновити українську економіку й українську інфраструктуру потрібно за рахунок країни-агресора росії.

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Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно за рахунок росії, — Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01

Ну від цих совкових керівників крім - "всі нам винні", немає чого чекати.

Гнати в шию треба разом з пуйлом це зелене шобло аферистів і пройдисвітів!
ndmitro
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Модератори: Ірина_, Модератор

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