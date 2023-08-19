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Яким буде курс долара у
вересні та чи варто його...

Яким буде курс долара у вересні та чи варто його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:57

Яким буде курс долара у вересні та чи варто його...

Пропонуємо до обговорення:
Готівковий курс знаходиться на рівні 37 грн, коливання незначні, різниця між курсами купівлі та продажу теж. Офіційний курс НБУ не змінювався вже понад рік. На ринку панує стабільність.

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Яким буде курс долара у вересні та чи варто його скуповувати — думка експертів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:57

Це точно свіжа стаття ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:49

Nickoss1, это ж эксперты. Они обычно в своём отдельном мире живут.
moveton
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