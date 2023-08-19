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Яким буде курс долара у вересні та чи варто його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Готівковий курс знаходиться на рівні 37 грн, коливання незначні, різниця між курсами купівлі та продажу теж. Офіційний курс НБУ не змінювався вже понад рік. На ринку панує стабільність.
Дивися повний текст Яким буде курс долара у вересні та чи варто його скуповувати — думка експертів
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R2
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:57
Це точно свіжа стаття ?
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Nickoss1
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:49
Nickoss1, это ж эксперты. Они обычно в своём отдельном мире живут.
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moveton
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