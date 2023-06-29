Влада України звернулася до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну.
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Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:24
Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам...
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Дивися повний текст
Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики
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