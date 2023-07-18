оча дехто стверджує, що автомобілі втратили свою колишню надійність, це твердження не зовсім вірне.
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Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:20
Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році
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Дивися повний текст
Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році
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