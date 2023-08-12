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Зеленський запропонував створити
єдиний орган перевірок...

Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:06

Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу, та вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч в цьому питанні.

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Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:06

Можна ще пару мiнiстерств открить, багато бажаючий побути чиновниками, налiйний захист вiд мобiлiзацii
aaggrruu
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