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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 13.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.5518 -> 39.7206 (+0.1688) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4312 -> 42.8148 (+0.3836) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 14.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.7206 -> 39.6196 (-0.1010) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8148 -> 42.7495 (-0.0653) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 15.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6196 -> 39.6799 (+0.0603) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 42.7495 -> 42.8305 (+0.0810) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 16.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6799 -> 39.5771 (-0.1028) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8305 -> 42.8501 (+0.0196) ₴/€ 🔺
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