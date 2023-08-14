Зараз значна кількість українців перебуває за кордоном. На це вплинули не тільки військові дії, а й економічна ситуація в Україні.
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Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:37
Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план...
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Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:44
Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..
Коли був карантин, то вже "повернули".
А насправді все просто - щоб повернути Українців потрібно виконати 2 пункти:
1. Гарантувати безпеку, наприклад вступивши в НАТО
2. Підняти мінімальну зарплату на Європейський рівень (500-600 євро)
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:44
Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..
я понимаю, если бы сказали, что подписаны договора на строительство заводов и т.п., а так - приезжайте и занимайтесь своим бизнесом, а мы будем вас доить. Хотя бы сказали, что создадим благоприятный климат для бизнеса, где у всех будут равные права и возможности вести честно бизнес, а не как сейчас, только "избранные" могут заниматься и быть в плюсе, а не перебиваться чтобы не загнуться.
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:44
Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..
Потрібно запиляти видос як все чудово у Зелі. У чому ніби сумнівів і немає.
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:15
знаючі не один десяток років наше "царство-государство" можу сказати, що буде щось на кшталт наступного:
1. Спробують ввести якесь оподаткування для працюючих за кордоном
2. Відкриють кордони для емігрантів з Азії
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:17
Пока зарплаты не подымутся до уровня стран граничащих с Украиной, люди будут убегать. Физика. Закон сообщающихся сосудов.
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:03
Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..
0. Гарантувати волю.
А не робити, щоб люди у своїй країні стали заручниками за бажанням однієї людини. Але одного разу взагалі то досить.
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