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Як уряд планує повертати
українців з-за кордону — план...

Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:29

BIGor Тут не плани потрібні, а джерела фінансування на сотні мільярдів $
Дюрі-бачі
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Модератори: Ірина_, Модератор

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