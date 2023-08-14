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Як уряд планує повертати
українців з-за кордону — план...

Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:29

BIGor Тут не плани потрібні, а джерела фінансування на сотні мільярдів $
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:45

Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..

Фраза о том, что будут стимулировать беженцев возвращаться, чтобы вложить заработанные за рубежом средства в украинскую экономику откровенно повеселила.
С какого такого бодуна народ повезет заработанные за рубежом средства в Неньку, если наши собственные элиты стараются свои прочно запарковать за рубежом?
Нет, ну можно конечно сделать расчет на лоха, но вот ведь в чем беда - большинство наших за рубежом весьма скоро перестают смотреть "Телемарафон" и выпадают из сферы влияния "перемог и покращення во всех областях".
antey1969
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